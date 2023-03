Le décret visant à dissoudre le parlement thaïlandais a été approuvé en vue des élections

par Panarat Thepgumpanat et Chayut Setboonsarng BANGKOK, 20 mars (Reuters) - Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn a approuvé un décret visant à dissoudre le parlement, selon une annonce publiée lundi dans la Gazette royale, ouvrant ainsi la voie à des élections en mai.

Les élections devront avoir lieu 45 à 60 jours après la dissolution du Parlement, qui prend effet immédiatement. "Il s'agit de rendre rapidement le pouvoir de décision politique au peuple afin de maintenir un gouvernement démocratique avec le roi comme chef d'État", indique le décret publié. La date des élections n'a pas encore été annoncée, mais le vice-Premier ministre Wissanu Krea-ngam a déclaré plus tôt dans la journée qu'elles se tiendraient probablement le 14 mai, si le Parlement était dissout lundi. Paetongtarn Shinawatra, respectivement fille et nièce des anciens Premiers ministres Thaksin et Yingluck Shinawatra, est la favorite pour le poste de Premier ministre dans les sondages. Sa cote de popularité a augmenté de 10 points pour atteindre 38,2% dans un sondage publié ce week-end. La candidate a déclaré vendredi être confiante de remporter l'élection à l'unanimité avec son parti Pheu Thai. Le Premier ministre actuel, Prayuth Chan-ocha, au pouvoir depuis le coup d'État de 2014 contre le gouvernement mené par le Pheu Thai, se trouve en troisième position d'un sondage réalisé par l'Institut national d'administration du développement (NIDA) avec 15,65%. (Reportage de Chayut Setboonsarng et Panarat Thepgumpanat ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)