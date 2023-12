Le décès de l'acteur Matthew Perry causé par une prise de kétamine

Crédit photo © Reuters

(Répétition technique) LOS ANGELES (Reuters) - La mort de l'acteur américain Matthew Perry a été causée par les "effets aigus de la kétamine", un anesthésique parfois utilisé pour traiter la dépression, a annoncé vendredi le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. D'autres facteurs, une maladie cardiaque et la noyade, ont également contribué au décès, considéré comme accidentel, de la star de "Friends" à 54 ans. Le rapport d'autopsie cite également "les effets de la buprénorphine", un médicament utilisé pour traiter les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes. Surtout connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série télévisée à succès des années 1990 "Friends", Matthew Perry, a été retrouvé sans vie dans le jacuzzi de sa maison de Los Angeles le 28 octobre. L'acteur avait publié l'an dernier son autobiographie dans laquelle il avait décrit ses longues années de lutte contre la dépendance à l'alcool et aux médicaments. (Reportage Steve Gorman à Los Angeles ; version française Kate Entringer)