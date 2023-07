Le Danemark veut intervenir face aux autodafés du Coran

par Nikolaj Skydsgaard et Johan Ahlander COPENHAGUE, 31 juillet (Reuters) - Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a déclaré lundi qu'il espérait que la proposition du gouvernement visant à limiter les profanations du Coran dans le pays contribuerait à désamorcer un conflit naissant avec plusieurs pays musulmans. Des exemplaires du Coran ont été brûlés ou détériorés lors de plusieurs manifestations récentes au Danemark et en Suède, provoquant une vague d'indignation dans les pays musulmans, qui ont demandé aux gouvernements des deux Etats nordiques de mettre fin à ces autodafés. Ce lundi à Stockholm, un réfugié irakien, à l'origine de plusieurs manifestations ces dernières semaines, a brûlé un exemplaire du texte sacré de l'islam devant le Parlement suédois. Au Danemark, des manifestants antimusulmans ont brûlé le Coran devant l'ambassade d'Arabie saoudite à Copenhague. Le gouvernement danois a déclaré dimanche qu'il s'efforcerait de trouver un "outil juridique" permettant aux autorités d'intervenir dans de telles manifestations si l'on estime qu'elles entraînent "des conséquences négatives importantes pour le Danemark, notamment en matière de sécurité". "Le fait que nous signalions, tant au Danemark qu'à l'étranger, que nous y travaillons contribuera, je l'espère, à désamorcer les problèmes auxquels nous sommes confrontés", a déclaré Lars Lokke Rasmussen. "Nous ne devrions pas nous contenter de rester assis à ne rien faire, nous ne devrions pas nous contenter d'attendre que la situation explose", a ajouté le ministre danois. Les pays nordiques ont déploré les profanations du Coran, mais ne peuvent les empêcher en vertu des lois constitutionnelles protégeant la liberté d'expression. Toutefois, le Danemark et la Suède ont dit envisager de modifier leur législation, attisant la colère des partis de droite. Tobias Billstrom, ministre suédois des Affaires étrangères, a déclaré lundi qu'il avait envoyé des lettres aux 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique pour y expliquer le droit de manifester et condamner les actes islamophobes. Le conseil des ministres des Affaires Etrangères des Etats membres de l'OCI tient dans la journée une session extraordinaire sur le sujet. (Nikolaj Skydsgaard à Copenhague et Johan Ahlander à Stockholm, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)