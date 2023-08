Le Danemark va renforcer ses contrôles aux frontières après les autodafés de Coran

OSLO, 4 août (Reuters) - La police danoise renforce ses contrôles aux frontières à la suite des récents autodafés du Coran, qui affecte la sécurité du pays, a déclaré le ministère de la Justice danois, suivant une décision similaire prise par la Suède en début de semaine.

Des militants anti-islam au Danemark et en Suède ont brûlé et endommagé plusieurs exemplaires du livre saint au cours des derniers mois, suscitant l'indignation du monde musulman. "Les autorités ont conclu aujourd'hui qu'il était nécessaire de renforcer les contrôles sur les personnes entrant au Danemark, afin de répondre à des menaces précises et actuelles", a déclaré le ministère danois dans un communiqué. Des contrôles frontaliers plus stricts seront mis en place jusqu'au 10 août. "Les récents incendies de Coran ont, comme l'a dit la police, affecté la situation sécuritaire", a déclaré le ministre de la Justice, Peter Hummelgaard, dans le communiqué. La décision de renforcer les contrôles aux frontières fait suite à une mesure similaire prise par la Suède. Les deux gouvernements ont condamné les autodafés et ont déclaré qu'ils envisageaient d'adopter de nouvelles lois pour y mettre un terme, mais font aussi face à une opposition domestique qui estime que ces lois porteraient atteinte à la liberté d'expression protégée par les constitutions des deux pays. (Reportage Terje Solsvik, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)