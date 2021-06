Le Danemark étrille le Pays de Galles

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

C'est la belle histoire de cet Euro 2020. Deux semaines après le malaise cardiaque de Christian Eriksen lors du premier match de groupe, le Danemark a aujourd'hui obtenu son billet pour les quarts de finale de la compétition en écrasant le Pays de Galles (4-0) à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Après une entame équilibrée entre les deux formations, les Scandinaves ont commencé à dominer le milieu de terrain et ont logiquement ouvert le score par l'intermédiaire de Dolberg (27'). Au retour des vestiaires, l'attaquant de l'OGC Nice s'est offert un doublé sur une mauvaise relance de Neco Williams (48'). Les Dragons n'ont jamais réussi à déstabiliser des Danois survoltés par leurs supporters présents dans les tribunes. Maehle (88') et Braithwaite (90+4') sont venus mettre leur pierre à l'édifice, tandis que Wilson a reçu un carton rouge (90'). Le Danemark va disputer son premier quart depuis l'Euro 2004 et affrontera le vainqueur entre les Pays-Bas et la République Tchèque.