Le Danemark élimine la République Tchèque

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le Danemark poursuit son parcours magique dans cet Euro 2020. Les coéquipiers de Christian Eriksen se sont imposés au forceps face à la République Tchèque (2-1) en quart de finale à Bakou. Les Scandinaves sont très bien rentrés dans leur rencontre et ont tout de suite frappé par l'intermédiaire de Delaney sur corner (5'). En fin de première période, Maehle a déposé le ballon sur la tête de Dolberg qui a doublé la mise (42'). Les hommes de Jaroslav Silhavy ont repris du poil de la bête au retour des vestiaires et ont submergé leurs adversaires qui ont fini par craquer. Schick a réduit l'écart d'une reprise du droit (49') et a rejoint Cristiano Ronaldo en tant que co-meilleur buteur de la compétition (cinq réalisations). Les Danois ont tenu jusqu'au bout dans une rencontre très intense et physique pour retrouver le dernier carré d'un Championnat d'Europe. Ils affronteront le vainqueur entre l'Ukraine et l'Angleterre à Londres.