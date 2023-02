Le cyclone Freddy menace Madagascar, l'île Maurice et celle de la Réunion

20 février (Reuters) - L'île Maurice a fermé son espace aérien et ses marchés financiers alors que le cyclone tropical Freddy s'approchait lundi de ses côtes dans l'océan Indien, tandis que les équipes de secours se préparaient à de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain dans quatre régions de Madagascar. Le cyclone, accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 120 kilomètres par heure (km/h), constitue une menace directe pour l'île Maurice, a indiqué son service météorologique. "À l'approche de Freddy, une onde de tempête est susceptible de provoquer des inondations côtières dans les zones à risque. Il est donc strictement conseillé" de ne pas prendre la mer, indique le bulletin du service. Le cyclone pourrait passer à 120 km au nord-nord-ouest de l'île en fin d'après-midi, selon le service. Météo France a également placé l'île de la Réunion en état d'alerte de niveau orange alors que le cyclone est attendu en fin de soirée (heure locale) à une distance de 150 à 200km de l'île. Le service anticipe des rafales maximales de l'ordre de 100 à 110km par heure au littoral, et 120 à 130km par heure sur les hauteurs habitées, ainsi que des vagues pouvant atteindre 11 à 13 mètres. "Pour ce qui est des pluies, le niveau de vigilance est seulement jaune", précise le bulletin. Les autorités de l'île de Madagascar - située à environ 1.130km à l'ouest de l'île Maurice - ont déclaré qu'elles s'attendaient à un impact direct d'ici mardi en fin de journée. "Des pluies torrentielles (...) une mer très haute à énorme (...) et un risque important d'inondation côtière sont particulièrement à craindre dans les localités autour du point d'impact", a déclaré le service météorologique de Madagascar. Le bureau de gestion des catastrophes du gouvernement a envoyé des tentes, des cordes, des tronçonneuses et d'autres fournitures dans les quatre districts les plus susceptibles d'être touchés par la tempête, ont ajouté les responsables. (Reportage Villen Anganan à Port Louis et Lovasoa Rabary à Antananarivo ; Rédigé par George Obulutsa ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)