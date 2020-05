Le cyclone Amphan frappe l'est de l'Inde et le Bangladesh

CALCUTTA/DACCA (Reuters) - Le puissant cyclone Amphan s'est abattu mercredi sur l'est de l'Inde et sur le Bangladesh, détruisant des habitations et provoquant un raz de marée dans les zones côtières des deux pays où plusieurs millions de personnes avaient été évacuées en prévision de son passage.

Un homme âgé de 70 ans a été tué par la chute d'un arbre à Bhola, sur la côte bangladaise, première victime connue de ce cyclone, le plus puissant depuis une dizaine d'années dans la région, a indiqué une source policière.

Au total, 2,4 millions de personnes avaient été mises à l'abri au Bangladesh et 650.000 dans les Etats d'Odisha et du Bengale occidental en Inde, une opération délicate menée malgré les règles de distanciation physique en vigueur en pleine épidémie de coronavirus.

Le cyclone a touché terre avec des vents allant jusqu'à 185km/h, a déclaré le directeur général du département météorologique d'Inde, Mrutyunjay Mohapatra, à la presse.

Le raz de marée pourrait atteindre cinq mètres dans la région des Sundarbans, qui couvre plusieurs deltas, où vivent quelque quatre millions de personnes et qui abrite la plus grande forêt de mangrove du monde.

"Notre estimation c'est que certaines zones situées à 10-15km des côtes pourraient être inondées", a ajouté Mrutyunjay Mohapatra.

Le cyclone a également balayé Calcutta, une ville tentaculaire de 4,5 millions d'habitants où, selon des images diffusées à la télévision, arbres et poteaux électriques jonchaient les rues après avoir été arrachés sous l'effet de vents violents.

Dans les deux régions de l'Inde, les autorités ont indiqué avoir eu des difficultés pour abriter les milliers de personnes évacuées, les abris habituels ayant été utilisés comme centres de mise en quarantaine pour les personnes contaminées par le coronavirus.

Pour parer à l'urgence, des marchés et des bâtiments administratifs ont été réquisitionnés pour accueillir les réfugiés et des masques ont été distribués - des mesures qui selon la police du Bengale occidental n'ont pas suffi à rassurer.

"Nous avons littéralement dû expulser des gens de chez eux, leur faire porter des masques et les mettre dans les bâtiments du gouvernement", a ainsi déclaré un haut responsable de la police de Calcutta.

