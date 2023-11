Le CSF se penche sur la transformation de liquidité des fonds, a dit Klaas Knot

FRANCFORT (Reuters) - Le Conseil de stabilité financière (CSF), un organisme international de supervision des risques, prévoit d'émettre de nouvelles recommandations sur la liquidité de certains fonds d'investissement, après que plusieurs épisodes de stress ces dernières années, liés à cette problématique, ont menacé de s'étendre au secteur financier dans son ensemble, a déclaré son président, Klaas Knot, jeudi. "Nous émettrons bientôt des recommandations pour remédier aux risques de liquidité dans les fonds ouverts", a déclaré Klaas Knot, chef du CSF et gouverneur de la banque centrale néerlandaise, dans un discours prononcé jeudi. Les investisseurs dans les fonds d'investissement ouverts peuvent racheter leur part rapidement - souvent quotidiennement - alors que le fonds détient souvent des actifs dont la liquidité n'est pas comparable, ce qui crée un décalage en période de fortes tensions. De nombreux fonds ouverts, en particulier ceux détenant des titres obligataires, ont été confrontés à d'importantes pressions de rachat au début de 2020, lorsque le système financier s'efforçait de faire face à l'impact de la pandémie. Les banques centrales avaient alors mis en place des programmes d'achat d'urgence de titres obligataires afin d'en assurer la liquidité et d'éviter un effondrement du système financier. Les recommandations du CSF ne sont pas contraignantes mais constituent des lignes directrices essentielles pour les régulateurs locaux, qui établissent des règles contraignantes. (Reportage Balazs Koranyi, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)