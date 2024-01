Le Croissant-Rouge palestinien accuse Israël d'attaquer un hôpital de Gaza

GAZA, 19 janvier (Reuters) - Le Croissant-Rouge palestinien a accusé vendredi Israël d'une attaque à l'aide de drones contre un hôpital de Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza où les assauts israéliens menacent les rares établissements de santé encore en état de fonctionner. D'après le Croissant-Rouge, des Palestiniens déplacés par les combats ont été blessés "en raison des tirs intenses des drones israéliens ciblant des citoyens dans l'hôpital Al Amal" et dans la base de l'organisation humanitaire. Des chars israéliens se sont aussi approchés de l'hôpital Nasser, également à Khan Younès, où des témoins ont dit entendre des tirs d'artillerie plus à l'Ouest. L'hôpital Nasser est le plus grand hôpital de Gaza encore en activité. Israël accuse les combattants du Hamas de s'abriter dans les hôpitaux, ce que le personnel hospitalier dément. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a fait état vendredi de 142 Palestiniens tués et 278 autres blessés en 24 heures, ce qui porte selon lui le bilan de l'offensive israélienne à 24.762 morts. Israël a lancé cette offensive à la suite d'une attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud de son territoire, qui a fait environ 1.200 morts. (Ibraheem Abu Mustafa à Gaza, Nidal al-Mughrabi à Doha, Henriette Chacar à Tel Aviv, Emma Farge à Genève, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)