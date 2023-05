Le Crédit Agricole n'a pas déposé de demande pour élever sa participation dans Banco BPM à plus de 10%

Crédit photo © Reuters

MILANO (Reuters) - Crédit Agricole n'a pas soumis de demande aux régulateurs italiens pour augmenter sa participation dans Banco BPM au-delà de 10%, a déclaré jeudi le directeur de la branche italienne de la banque française, Giampiero Maioli. Le Crédit Agricole est devenu le principal actionnaire de Banco BPM il y a un an, peu après qu'UniCredit a repoussé une offre de rachat qu'il s'apprêtait à lancer. La banque française a depuis porté sa participation à 9,9%. Banco BPM, troisième banque italienne, est depuis longtemps considérée comme une cible de rachat intéressante dans le secteur bancaire, où l'on s'attend à une consolidation accrue. (Reportage Andrea Mandala, version française Nathan Vifflin)