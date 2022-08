Le créateur Issey Miyake est mort le 5 août à l'âge de 84 ans

TOKYO (Reuters) - Le styliste japonais Issey Miyake, fondateur de la maison de couture éponyme aux plissés emblématiques, est mort d'un cancer du foie le 5 août à l'âge de 84 ans, rapporte mardi l'agence de presse Kyodo.

On dit que le créateur, connu pour l'aspect aérien et pratique de son vestiaire, aurait initialement souhaité devenir un athlète ou un danseur, avant que la lecture des magazines de mode de sa soeur ne le pousse vers la création. Mais sa vocation sportive d'enfant expliquerait pour certains la liberté de mouvement caractéristique de ses créations vestimentaires.

Né à Hiroshima, Issey Miyake avait sept ans lorsque la première bombe atomique a été larguée sur la ville le 6 août 1945, alors qu'il était à l'école.

Réticent à s'exprimer à ce sujet, Issey Miyake a écrit en 2009 dans le New York Times, dans le cadre d'une campagne visant à convaincre le président des Etats-Unis de l'époque, Barack Obama, à se rendre à Hiroshima, qu'il ne souhaitait pas être considéré comme "le créateur qui a survécu" à la bombe, tout en expliquant que la mode avait constitué un exutoire.

"Lorsque je ferme les yeux, je vois encore des choses que personne ne devrait jamais avoir à traverser", a écrit le créateur, dont la mère est décédée trois ans plus tard des conséquences des irradiations.

"J'ai tenté, sans succès, de les mettre derrière moi, préférant penser à ce qui peut être créé et pas détruit, et qui apporte de la beauté et de la joie. J'ai été attiré vers la création de vêtements notamment parce que c'est un format créatif, moderne et optimiste."

Après avoir étudié la création graphique à l'université d'art de Tokyo, il s'est formé à la création vestimentaire à Paris, où il a travaillé avec Guy Laroche et Hubert de Givenchy, avant de partir à New York.

En 1970, de retour à Tokyo, il crée un studio de design à son nom, le Miyake Design Studio.

C'est à la fin des années 1980 qu'il développe le plissé caractéristique qui l'a rendu célèbre auprès du grand public, en concevant une nouvelle méthode de pressage à chaud de tissus entrecalés entre des couches de papier. Résultat: un plissage à mémoire de forme qui ne se froisse pas.

Après une expérimentation du résultat de ce traitement des étoffes avec des danseurs, qui confirme la liberté de mouvement permise par les tissus soumis à ce procédé, Issey Miyake lance sa ligne signature "Pleats, Please".

Au total, avant de se retirer en 1997 pour se consacrer à la recherche, le créateur japonais a développé plus d'une dizaine de lignes de vêtements et d'accessoires, avec des collections pour homme et pour femme, mais a aussi proposé des articles de maroquinerie, d'horlogerie et des parfums.

(Reportage Kantaro Komiyaet Elaine Lies ; version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame et Kate Entringer)