Le créateur du manga "Dragon Ball", Akira Toriyama, meurt à 68 ans

TOKYO (Reuters) - L'auteur de mangas japonais Akira Toriyama, connu pour des titres aussi populaires que "Dragon Ball" et "Dr. Slump", est décédé d'un hématome sous-dural aigu le 1er mars, a annoncé vendredi l'éditeur Shueisha. Il avait 68 ans. "Dragon Ball", publié pour la première fois dans le magazine de bandes dessinées Weekly Shonen Jump en 1984, a ensuite été repris dans des films, des jeux vidéo et des séries télévisées, qui ont été distribués dans plus de 80 pays. Akira Toriyama était également connu pour avoir conçu les personnages et les monstres de la série de jeux de rôle à succès "Dragon Quest". A lire aussi... "Nous n'oublierons jamais Akira Toriyama pour le cadeau qu'il a laissé sur cette terre. Je ne peux pas imaginer un monde sans Dragon Ball", a écrit un fan sur le site officiel de Dragon Ball. (Reportage Kiyoshi Takenaka; Version française Alban Kacher, édité par Blandine Hénault)