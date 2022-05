Le COVID-19 pourrait aggraver les pénuries alimentaires en Corée du Nord

SÉOUL (Reuters) - L'apparition du COVID-19 en Corée du Nord menace d'aggraver la situation alimentaire déjà problématique du pays, car un confinement entraverait les efforts de lutte contre la sécheresse et la mobilisation de la main-d'oeuvre, selon des analystes.

La Corée du Nord a confirmé jeudi son premier foyer de COVID-19 depuis l'apparition de la pandémie il y a plus de deux ans dans le monde, déclarant la "plus grave urgence nationale" et imposant un confinement généralisé.

L'épidémie survient alors que le pays intensifie sa "lutte totale" contre la sécheresse, le dirigeant Kim Jong-un ayant mis en garde contre une situation alimentaire tendue en raison de la pandémie et des typhons de l'année dernière.

La pandémie a déjà affecté le commerce et les dons alimentaires internationaux et, dans un pays qui dépend fortement de la main-d'oeuvre dans l'agriculture et qui manque d'infrastructures industrielles et médicales, la crise annoncée pourrait exacerber les pénuries alimentaires, selon les analystes.

"En Corée du Nord, l'activité économique nécessite de nombreux déplacements de personnes, et il ne faut pas s'attendre à des échanges commerciaux ou à une aide importante de la part de la Chine", relève Lim Eul-chul, professeur d'études nord-coréennes à l'Université Kyungnam en Corée du Sud.

"Mais maintenant, l'activité agricole pourrait être réduite et la distribution d'engrais, de matières premières et d'équipements deviendrait difficile", ajoute-t-il.

Les sanctions internationales concernant les programmes d'armement du Nord limitent de larges pans de son commerce, et le pays a fermé sa frontière au début de 2020 pour stopper le virus.

Cheong Seong-chang, directeur du centre d'études sur la Corée du Nord de l'Institut Sejong en Corée du Sud, a déclaré que Pyongyang pourrait imposer des mesures limitées - contrairement aux mesures radicales prises par la Chine - afin de garantir la poursuite d'une certaine activité, faisant référence à l'ordre de Kim Jong-un de limiter les fermetures aux niveaux des villes et des comtés.

(Reportage Hyonhee Shin et Soo-hyang Choi, version française Augustin Turpin)