Le COVID-19 n'est plus une urgence sanitaire mondiale, déclare l'OMS

LONDRES (Reuters) - Le COVID-19 ne représente plus une urgence sanitaire mondiale, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ouvrant la voie à la fin d'une pandémie qui a fait plus de 6,9 millions de morts dans le monde et fortement perturbé l'économie mondiale. "Hier, le comité d'urgence s'est réuni pour la quinzième fois et m'a recommandé de déclarer la fin de l'urgence sanitaire internationale. J'ai suivi cet avis. Et c'est donc avec un grand espoir que je déclare que le COVID-19 n'est plus une urgence sanitaire mondiale", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'agence sanitaire. Le comité d'urgence de l'OMS avait décrété l’urgence de santé publique de portée internationale pour le COVID-19 le 20 janvier 2020. Ce statut permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur une menace sanitaire, tout en renforçant la collaboration sur la recherche sur les vaccins et les traitements. La levée de ce statut est un signe de progrès mais le COVID-19 est toujours présent même s'il ne représente plus une menace, a affirmé l'OMS. (Reportage Jennifer Rigby à Londres, Gabrielle Tétrault-Farbe à Genève, Bhanvi Satija et aghav Mahobe à Bangalore ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)