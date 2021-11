Le COVID-19 et les politiques monétaires freinent encore les actions

* Wall Street attendue au mieux stable

* En Europe, l'indice Stoxx 600 perd 0,79%, le CAC 40 à Paris 0,22%

* Peur de nouvelles restrictions sanitaires et de hausses de taux

* Les rendements obligataires continuent de monter

par Marc Angrand

PARIS, 23 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue au mieux stable

mardi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, la dégradation de la

situation sanitaire en Europe pesant sur le moral des investisseurs tandis que

l'anticipation d'un resserrement accéléré des politiques monétaires favorise la

hausse des rendements obligataires.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une

quasi-stabilité pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 mais

un recul de 0,21% pour le Nasdaq.

Le S&P-500 et le Nasdaq ont déjà fini en baisse lundi après la décision de

Joe Biden, le président américain, de proposer au Congrès la reconduction de

Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale, perçue par la plupart des

investisseurs comme un signal d'accélération du resserrement de la politique

monétaire dans les mois à venir.

À Paris, le CAC 40 perd 0,22% à 7.089,48 points vers 11h55 GMT après

avoir cédé jusqu'à 1,44% en début de matinée. A Londres, le FTSE 100

abandonne 0,06% et à Francfort, le Dax recule de 0,76%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,68%, le FTSEurofirst

300 de 0,88% et le Stoxx 600 de 0,79% après avoir touché un

plus bas de trois semaines.

Les investisseurs européens restent préoccupés par le risque de nouvelles

restrictions sanitaires sur le continent pour tenter de freiner la résurgence de

l'épidémie de COVID-19. Et la décision de Washington de déconseiller à ses

ressortissants les voyages en Allemagne et au Danemark n'a fait que nourrir leur

inquiétude.

Les économistes de Goldman Sachs estiment que cette "quatrième vague"

épidémique en Europe pourrait amputer la croissance de la zone euro de 0,2 point

de pourcentage au quatrième trimestre puis sur les trois premiers mois de 2022.

Dans ce contexte, les chiffres globalement meilleurs qu'attendu des indices

d'activité PMI "flash" publiés par IHS Markit n'ont pas suffi à rassurer.

D'autant qu'ils soulignent la persistance des tensions

inflationnistes, de quoi nourrir les interrogations sur la possibilité que la

Banque centrale européenne (BCE) accélère elle aussi l'évolution de sa politique

monétaire.

Après les propos de François de Villeroy de Galhau, le gouverneur de la

Banque de France, sur la réduction des achats d'obligations, Isabel Schnabel,

l'une des membres du directoire de la BCE, a en effet déclaré que l'inflation

devrait dépasser les prévisions en 2022, et Klaas Knot, le

gouverneur de la banque centrale néerlandaise, a jugé que les perspectives

inflationnistes pourraient justifier une réduction du soutien monétaire.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Tous les grands secteurs de la cote européenne reculent à l'exception de

celui des matières premières (+0,54%), qui profite de la hausse des

cours des métaux de base.

À l'opposé, celui des hautes technologies, sensible aux

anticipations de taux d'intérêt, cède 2,1%.

La plus forte baisse du Stoxx 600 est pour Thyssenkrupp (-7,00%)

après la cession d'un bloc d'actions par le fonds activiste suédois Cevian.

Sur le marché parisien, la contre-performance du jour est pour le

spécialistes des camping-cars Trigano, qui chute de 10,36% après avoir

expliqué que les problèmes d'approvisionnement freineraient sa production au

cours des prochains mois.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain poursuivent, mais à un rythme

plus modéré, la remontée enclenchée lundi après l'annonce de la décision de la

Maison blanche sur le maintien de Jerome Powell à la tête de la Fed: le dix ans

prend encore près de deux points de base à 1,6443% et le deux ans

, plus sensible à l'évolution des anticipations de taux, s'affiche à

0,6358% après un pic à 0,687%, son plus haut niveau depuis début mars 2020,

avant l'éclatement de la crise du coronavirus.

Sur le marché européen, ce sont les dernières déclarations de responsables

de la Banque centrale européenne (BCE) qui favorisent la hausse des rendements:

le dix ans allemand prend plus de cinq points de base à -0,245% et

son équivalent italien est repassé au-dessus de 1%.

CHANGES

Le dollar subit quelques prises de profit après avoir atteint en début de

journée un nouveau plus haut de 16 mois face aux autres grandes devises

(-0,05%).

L'euro remonte ainsi à 1,1243 dollar après être tombé à 1,1227, son

plus bas niveau depuis début juillet 2020.

Du côté des devises émergentes, la livre turque poursuit sa chute: en baisse

de plus de 8% face au dollar, elle a touché de nouveaux plus bas historiques

après les nouvelles déclarations du président Recep Tayyip Erdogan renforçant

l'hypothèse d'une baisse supplémentaire des taux d'intérêt malgré la vigueur de

l'inflation.

PÉTROLE

Le marché pétrolier souffre à la fois des craintes pour la demande liées à

la situation épidémique en Europe et de la perspective d'un recours des

Etats-Unis à leurs réserves stratégiques, officialisé par la Maison blanche.

Le Brent abandonne 0,79% à 79,07 dollars le baril et le brut léger

américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,24% à 75,80 dollars.

OR

Le cours de l'once d'or sur le marché spot, en baisse de 0,65%, est

repassé sous la barre des 1.800 dollars, conséquence de l'appréciation du dollar

et de la remontée des rendements obligataires.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

WALL

STREET

Indices Dernie Var. Var. %

r points

Dow Jones 35563, -8,00 -0,02%

00

S&P-500 4679,0 -0,75 -0,02%

0

Nasdaq-100 16348, -33,50 -0,20%

50

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine

séance à Wall Street

La séance

précédente

:

Indices Clôtur Var. Var. % YTD

e points

Dow Jones 35619, +17,27 +0,05% +16,38

25 %

S&P-500 4682,9 -15,02 -0,32% +24,68

4 %

Nasdaq 15854, -202,6 -1,26% +23,02

76 8 %

Nasdaq 100 16380, -192,3 -1,16% +27,10

98 7 %

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernie Var. Var. % YTD

r points

Eurofirst 1862,4 -16,29 -0,87% +21,21

300 9 %

Eurostoxx 4309,0 -29,66 -0,68% +21,29

50 3 %

CAC 40 7089,6 -15,40 -0,22% +27,71

0 %

Dax 30 15991, -124,5 -0,77% +16,56

17 2 %

FTSE 7251,4 -4,06 -0,06% +12,24

0 %

SMI 12414, -96,32 -0,77% +15,99

49 %

Les valeurs à suivre à Paris et en

Europe :

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1245 1,1234 +0,10% -7,93%

Dlr/Yen 114,94 114,86 +0,07% +11,41

%

Euro/Yen 129,26 129,06 +0,15% +1,84%

Dlr/CHF 0,9329 0,9330 -0,01% +5,40%

Euro/CHF 1,0491 1,0481 +0,10% -2,92%

Stg/Dlr 1,3360 1,3396 -0,27% -2,29%

Indice $ 96,513 96,548 -0,04% +0,35%

0 0

TAUX

Dernie Var. Spread/Bund

r (pts)

Future Bund 170,94 -0,830

00 0

Bund 10 ans -0,245 +0,051

0 0

Bund 2 ans -0,730 +0,005

0 0

OAT 10 ans 0,1040 +0,054 +34,90

0

Treasury 10 ans 1,6443 +0,019

0

Treasury 2 ans 0,6358 +0,006

0

PETROLE

(en Cours Précéd Var Var. % YTD

dollars) ent

Brut léger 75,78 76,75 -0,97 -1,26% +23,80

US %

Brent 79,05 79,70 -0,65 -0,82% +19,72

%