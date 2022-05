Le COVID-19 a fait un million de morts aux États-Unis

WASHINGTON (Reuters) - Le COVID-19 a fait un million de morts au États-Unis depuis le début de la pandémie, a annoncé jeudi le président Joe Biden dans un communiqué.

Le président, qui va ordonner la mise en berne des drapeaux pour marquer ce bilan, fera également une déclaration à ce sujet à 5 heures du matin, heure locale, dans un discours préenregistré qui doit donner le coup d'envoi du deuxième sommet mondial sur le COVID-19, a déclaré la Maison blanche.

Ce sommet virtuel, qui devait débuter autour de 09h00, heure locale, est organisé conjointement par les États-Unis, le Belize, l’Allemagne, l’Indonésie et le Sénégal, qui assurent respectivement la présidence de la Communauté et Marché commun des Caraïbes (Caricom), du G7, du G20, et le Sénégal, qui assure la présidence de l'Union africaine.

(Reportage Trevor Hunnicutt; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)