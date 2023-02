Le couturier Paco Rabanne est mort à 88 ans

PARIS (Reuters) - Le couturier Paco Rabanne, connu pour ses créations audacieuses en métal et ses déclarations excentriques, est mort vendredi à l'âge de 88 ans en Bretagne, a-t-on appris auprès d'un porte-parole de sa marque. De son vrai nom Francisco Rabaneda y Cuervo, il a connu le succès dès les années 1960 avec ses collections expérimentales de robes à l'esprit cotte de mailles. A partir des années 1990, Paco Rabanne se fait plus remarquer pour ses propos excentriques dans les médias où il fait le récit de vies antérieures et plusieurs prédictions hasardeuses qui s'avèreront fausses, comme la chute de la station spatiale Mir sur Paris. (Reportage Mimosa Spencer, rédigé par Blandine Hénault)