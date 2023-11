Le coût de l'aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie estimé à 1,13 MdE

Le coût de l'aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie estimé à 1,13 MdE













Crédit photo © Reuters

GENÈVE (Reuters) - Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies a estimé vendredi à 1,2 milliard de dollars (1,13 milliard d'euros) le coût des besoins humanitaires de la population à Gaza et en Cisjordanie occupée. "Le coût de la satisfaction des besoins de 2,7 millions de personnes - soit la totalité de la population de Gaza et 500.000 personnes en Cisjordanie occupée - est estimé à 1,2 milliard de dollars", a déclaré Jens Laerke, porte-parole de l'OCHA. Cette somme couvrirait les besoins humanitaires à Gaza et dans une partie de Cisjordanie jusqu'à la fin de l'année. L'aide à Gaza a drastiquement diminué depuis qu'Israël soumet l'enclave palestinienne à une intense campagne de bombardements aériens et d'incursions terrestres à la suite de l'attaque meurtrière du Hamas sur son sol le 7 octobre. Les organisations humanitaires estiment que l'aide est loin de répondre aux besoins des habitants. L'OCHA avait initialement lancé en octobre un appel de 294 millions de dollars pour venir en aide à près de 1,3 million de personnes. "La situation est devenue de plus en plus désespérée depuis lors", a ajouté Jens Laerke. Cette nouvelle estimation de l'aide nécessaire vise à répondre aux besoins en nourriture, en eau, en soins de santé, en abris, en hygiène et autres priorités urgentes. "Nous demandons instamment aux donateurs de mettre rapidement à disposition des ressources pour la réponse", a déclaré le porte-parole. "Notre capacité à alléger les souffrances de la population palestinienne dépendra d'un financement adéquat, d'un accès sûr et durable à toutes les personnes dans le besoin, où qu'elles se trouvent, d'un flux suffisant de fournitures humanitaires et, surtout, de carburant". (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)