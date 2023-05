Le coût d'une garantie contre un défaut des Etats-Unis à court terme en baisse

Le coût d'une garantie contre un défaut des Etats-Unis à court terme en baisse













LONDRES, 29 mai (Reuters) - Le coût d'une garantie contre un risque de défaut à court terme des Etats-Unis sur sa dette a baissé lundi, ce qui traduit un certain optimisme des investisseurs à la suite d'un accord provisoire sur le relèvement du plafond de la dette. Les CDS ("credit default swaps") à six mois sur la dette américaine, des instruments financiers utilisés par certains investisseurs comme une assurance contre un risque de non-remboursement des obligations d'Etat, ont reculé à 199 points de base, selon les données de S&P Global Market Intelligence. Ils étaient à plus de 200 à la fin de la semaine dernière. Après des semaines de négociations tendues entre la Maison blanche et les républicains, il appartient désormais au Congrès, où chaque parti contrôle étroitement une chambre, d'approuver cet accord provisoire avant le 5 juin - date à compter de laquelle, selon le département américain du Trésor, le gouvernement fédéral pourrait ne plus être en mesure d'effectuer des paiements. Signe d'une certaine prudence des marchés, les CDS à cinq ans sont passés à 59 points de base, en hausse de deux points par rapport à la clôture de vendredi, selon les données de S&P. Les échanges sont toutefois limités en l'absence d'une grande partie des investisseurs, ce lundi étant férié dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis. (Dhara Ranasinghe, version française Laetitia Volga, édité par)