Le corps de l'otage franco-israélien Elia Toledano récupéré par l'armée israélienne à Gaza

JÉRUSALEM (Reuters) -Les forces spéciales israéliennes ont récupéré les corps de l'otage franco-israélien Elia Toledano et de deux soldats israéliens qui étaient détenus par le Hamas dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre, a annoncé vendredi l'armée israélienne. L'armée a indiqué qu'une "procédure d'identification" avait été menée par des responsables médicaux, des rabbins militaires et des experts médico-légaux. Elia Toledano, qui était âgé de 28 ans, avait été enlevé lors d'un festival de musique près de la bande de Gaza, pris pour cible par le Hamas lors de son attaque dans le sud d'Israël le 7 octobre, a déclaré l'avocat français de sa famille, Patrick Klugman, sur BFM TV. Le jeune homme y avait accompagné la Franco-Israélienne Mia Schem, qui a pour sa part été libérée par le Hamas au dernier jour de la trêve humanitaire à Gaza il y a deux semaines. "Notre compatriote Elia Toledano a été enlevé le 7 octobre par le Hamas. Profonde tristesse ce matin en apprenant son décès à Gaza. Je partage le choc et la peine de sa famille", a déclaré le président français Emmanuel Macron sur X, anciennement Twitter. "Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches" a également déclaré sur la plateforme X la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna. "La libération de tous les otages est notre priorité." Plus de 130 otages se trouvent encore à Gaza, sur les 240 qui avaient été enlevés le 7 octobre. Certains ont été déclarés morts par contumace par les autorités israéliennes. Les deux soldats dont les corps ont été retrouvés en même temps que celui d'Elia Toledano, Nik Beizer et Ron Scherman, étaient âgés de 19 ans. Les représailles menées par Israël depuis le massacre commis par le Hamas le 7 octobre sur le sol israélien ont fait près de 19.000 morts et 51.000 blessés, selon le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé de Gaza. (Reportage d'Ari Rabinovitch; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)