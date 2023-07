Le corps d'un journaliste retrouvé dans l'ouest du Mexique

(Reuters) - Le corps du journaliste mexicain Luis Martin Sanchez Iniguez a été retrouvé dans l'Etat de Nayarit, dans l'ouest du Mexique, a confirmé samedi le bureau du procureur. Luis Martin Sanchez Iniguez, qui était âgé de 59 ans, travaillait pour le journal La Jornada. Il avait disparu mercredi et sa femme avait signalé vendredi sa disparition auprès des autorités mexicaines. Son corps a été retrouvé en périphérie de la ville de Tepic. Les circonstances de sa mort n'étaient pas encore connues, mais les autorités estiment que le décès du journaliste est survenu dans les 24 à 48 heures avant que son corps ne soit découvert. Les journalistes qui enquêtent sur la corruption, la criminalité et les cartels de la drogue s'exposent à des risques importants au Mexique. Le pays se classe régulièrement parmi les plus dangereux pour les journalistes, selon les organisations de défense de la liberté de la presse. Les assassinats liés au monde des médias ont fortement augmenté depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, en 2018. (Reportage Anna-Catherine Brigida; version française Camille Raynaud)