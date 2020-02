Le coronavirus réveille des marchés complaisants

Crédit photo © Reuters

par Patrick Vignal

PARIS (Reuters) - L'épidémie de coronavirus est venue troubler la sérénité de marchés financiers trop longtemps habitués à voir les banques centrales voler à leur secours, souligne Nick Clay, gérant actions mondiales chez Newton Investment Management (BNY Mellon IM).

Après avoir réagi modérément pendant des semaines aux nouvelles venues de Chine, les indices boursiers piquent du nez un peu partout depuis plusieurs séances, s'approchant dangereusement de la correction, à savoir un repli de plus de 10% par rapport à leurs récents plus hauts - souvent des records absolus.

"Le marché s'était mis dans une situation dans laquelle il ignorait toutes les mauvaises nouvelles en misant sur le fait que les banques centrales allaient continuer pour toujours de baisser les taux et d'imprimer de l'argent si nécessaire", déclare Nick Clay à Reuters. "Il a longtemps considéré le coronavirus de cette manière jusqu'à ce qu'il mette à se propager plus vite que prévu hors de Chine."

Les investisseurs ont également pris conscience du fait que les fermetures d'usines en Chine auraient un impact non négligeable sur les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, un phénomène qu'ils avaient sous-estimé dans un premier temps, ajoute le gérant.

"C'est un signal d'alarme qui enterre la promesse d'une accélération de la croissance économique, dont le marché a besoin pour justifier des valorisations extrêmement tendues", dit-il.

"Ce que l'on voit aussi souvent avec de genre de phénomène, c'est que les entreprises s'en servent comme de l'excuse parfaite pour abaisser leurs prévisions de bénéfice", ajoute-t-il.

DES MARCHÉS AVEUGLÉS

Les attentes des investisseurs étant fortes en raison des niveaux de valorisation, la capacité du marché à encaisser de mauvaises nouvelles du côté des résultats et des prévisions est assez limitée, souligne le gérant.

"Ce n'est pas surprenant dans ces conditions de voir des mouvements assez violents sur les indices boursiers", dit-il.

La suite dépendra naturellement de la durée de l'épidémie et de l'ampleur de sa propagation, avec en outre un amortissement possible du choc sur les marchés grâce à la réactivité des banques centrales, mais seulement à court terme, estime le gérant.

"Après 10 ans d'assouplissement quantitatif, un marché aveuglé en était arrivé à penser que les largesses des banques centrales n'avaient d'autre but que de soutenir la valorisation des actifs risqués", argumente Nick Clay.

"Mais un message assez clair commence à se faire entendre de la part de la classe politique, que ce soit des démocrates aux Etats-Unis ou même des conservateurs au Royaume-Uni, qui dit que la prochaine vague d'assouplissement qualitatif ne sera pas pour le marché mais pour l'économie réelle, pour les gens", dit-il.

REMISE À NIVEAU

Le marché va devoir, selon lui, s'habituer au fait que la fiscalité sur les entreprises va augmenter, de même que le coût de leur dette, et que la politique monétaire servira en priorité à financer les dépenses budgétaires des gouvernements.

"Quand les valorisations sont aussi tendues, ce n'est pas bon de voir une pression sur les marges. C'est quelque chose que le marché n'a pas correctement intégré", fait valoir le gérant.

"C'est pourquoi nous nous dirigeons certainement vers une forme de rotation et probablement une correction, avec le retour de la volatilité et une remise à niveau du prix des actifs", dit-il.

Cette rotation devrait pénaliser en premier lieu les valeurs de croissance pure, à commencer par les géants de la technologie, au profit des valeurs de croissance plus cycliques et exposées à la consommation comme le luxe et la distribution, estime Nick Clay.

"Les techs seront en première ligne si l'attitude des gouvernements change à leur égard et si la fiscalité qui leur est imposée devient plus forte", dit-il.

Or ces valeurs, dont les stars s'appellent Apple, Microsoft ou encore Alphabet, pèsent de tout leur poids sur les indices et génèrent des flux considérables par le biais de la gestion indicielle.

"Cela pourrait jouer un rôle d'amplification dans l'éventualité d'une correction", dit le gérant. "Apple est pratiquement dans tous les ETF et sera particulièrement vulnérable si les flux s'inversent".

(édité par Blandine Hénault)