Le coronavirus a fait 531 morts supplémentaires en France ces dernières 24H

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a enregistré 531 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan total à 20.796 morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé mardi soir le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

Les tendances de recul du nombre de patients hospitalisés et notamment dans les services de réanimation se sont par ailleurs confirmées, a-t-il ajouté lors de son point de presse.

Dans le détail, depuis le début de l'épidémie, le 1er mars, 12.900 personnes sont décédées dans des établissements hospitaliers et 7.896 autres ont péri dans des établissements sociaux et médicaux-sociaux, dont les Ehpad, a précisé le Pr Salomon.

La France a par ailleurs enregistré depuis le début de l'épidémie 117.324 cas confirmés de contamination au SARS-CoV-2, un bilan en augmentation de 2.667 nouveaux cas ces 24 dernières heures.

La tendance reste en revanche baissière depuis sept jours pour le nombre de patients actuellement hospitalisés, qui s'élève à 30.106 contre 30.584 la veille, soit un solde négatif de 478 patients.

Un reflux s'observe aussi, et ce pour le treizième jour consécutif, dans les services de réanimation où l'on compte 5.433 cas graves ce mardi contre 5.683 lundi, ce qui représente 250 personnes en moins en 24 heures et un plus bas depuis le 30 mars. Un pic a été atteint dans les services de réanimation le 8 avril dernier. On y recensait alors 7.148 malades.

"Cette épidémie est massive", a souligné Jérôme Salomon, indiquant que près de 83.000 personnes ont dû au total être hospitalisées pour une infection Covid depuis le début de l'épidémie.

Alors que la France est entrée ce mardi dans sa sixième semaine de confinement, il a ajouté que la circulation du virus demeurait à un niveau élevé. "Nous devons donc rester pleinement mobilisés", a-t-il dit.

Quant au déconfinement progressif prévu à compter du 11 mai, il a noté que "ce que l'on fait aujourd'hui, ce que l'on fait demain, conditionne le nombre de patients de réanimation le 11 mai".

"Nous sommes à trois semaines du 11 mai, c'est exactement le temps moyen qu'il faut pour arriver en réanimation. Donc toutes les personnes qui se contaminent aujourd'hui risquent éventuellement d'avoir une forme grave et d'arriver en réanimation", a-t-il poursuivi.

"C'est un message pour tous nos concitoyens: nous sommes debout sur le frein et nous pouvons tous fortement influer sur le nombre de personnes en réanimation par nos activités d'aujourd'hui, par notre application stricte des gestes barrières."

(Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)