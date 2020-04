Le coronavirus a fait 19.323 morts en France, les cas graves continuent de baisser

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 19.323 morts en France depuis le 1er mars, avec une hausse du nombre de décès qui décélère pour le troisième jour de suite, a annoncé samedi le ministère de la Santé dans un communiqué de presse.

Le nombre de personnes en réanimation dans les hôpitaux est passé sous la barre des 6.000 pour la première fois depuis le 31 mars, revenant à 5.833, un chiffre reculant de 3,2% en 24 heures et enregistrant une baisse pour le dixième jour de suite.

Pour sa part, le nombre de personnes actuellement hospitalisées s'est établi à 30.639, reculant pour le quatrième jour de suite.

"La baisse des besoins en matériel et en ressources humaines en réanimation se confirme, mais nous sommes toujours à un niveau exceptionnel, très supérieur au maximum habituel en France", écrit le ministère dans un communiqué.

En temps normal, la France dispose de capacités maximales de 5.000 lits équipés de matériel de réanimation.

Avec 19.323 décès liés au COVID-19, la France est le quatrième pays le plus touché par la maladie, derrière les Etats-Unis qui déplorent à ce stade plus de 37.000 morts, l'Italie (23.227) et l'Espagne (20.043) et devant la Grande-Bretagne (15.464).

Ces cinq pays représentent près de trois quarts du nombre total de morts provoqués dans le monde par le coronavirus, qui dépasse à ce stade le chiffre de 156.000.

Le nombre de décès dans les hôpitaux français a augmenté de 364, soit 3,2%, à 11.842. Celui dans les établissements médico-sociaux, en particulier dans les Ehpad, a augmenté de 278, soit 3,9%, à 7.481.

(Benoît Van Overstraeten)