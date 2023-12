Le coq de retour au sommet de la flèche de Notre-Dame de Paris

PARIS (Reuters) - Une grue a hissé samedi un nouveau coq en cuivre au sommet de la flèche flambant neuve de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où les travaux se poursuivent avant la réouverture au culte et au public de l'édifice symbole de la chrétienté, dans un an. Lors de l'incendie qui a ravagé le bâtiment le 15 avril 2019, le coq qui le surmontait s'était écrasé sur le toit en même temps que la flèche ; il avait été retrouvé dans les décombres le lendemain. Il sera exposé dans le futur musée de l'oeuvre de Notre-Dame appelé à être aménagé dans l'Hôtel-Dieu, voisin de la cathédrale. Le nouveau coq girouette, en cuivre doré et dont la forme rappelle celle d'une flamme, a été béni samedi par l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, lors d'une cérémonie. Il contient des reliques religieuses ainsi qu'une liste de noms des ouvriers ayant participé à la reconstruction de la flèche. "Le feu est porté là-haut mais c'est un feu de résurrection. C'est un phoenix", a déclaré Philippe Villeneuve, architecte de la cathédrale. Pour Philippe Jost, président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame, "c'est un symbole d'espérance et de vie parce que dans ce coq, il y a toute la passion, le savoir-faire, l’investissement de centaines de compagnons et d'artisans d'art." Philippe Jost a récemment succédé au général Jean-Louis Georgelin, décédé accidentellement l'été dernier. Lors d'une visite la semaine dernière au sommet de la flèche entourée d'échaffaudages, le président français Emmanuel Macron a confirmé que la cathédrale rouvrirait comme prévu le 8 décembre 2024. Le chef de l'Etat a déclaré que la présence du pape serait bienvenue à cette occasion. Haute de 96 mètres, la flèche ne faisait pas partie à l'origine de la cathédrale bâtie au Moyen-Age, à partir du milieu du XIIe siècle. Elle a été ajoutée lors d'une restauration opérée au XIXe siècle sous la houlette de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Quelque 500 ouvriers travaillent chaque jour sur le chantier de la cathédrale, qui domine l'île de la Cité, sur la Seine. Début 2024, les ouvriers commenceront à imperméabiliser la toiture en chêne avec du plomb. Viendra ensuite le moment de réinstaller le mobilier, les statues et les œuvres d'art de la cathédrale, ainsi que l'orgue, entièrement démonté pour être rénové. (Reportage Lucien Libert, avec Elizabeth Pineau et Mathieu Rosemain)