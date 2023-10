Le convoi d'aide doit être acheminé dans la bande de Gaza le plus rapidement possible-Guterres

RAFAH, 20 octobre (Reuters) - Les camions d'aide doivent être acheminés vers la bande de Gaza le plus rapidement possible, a déclaré vendredi le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, lors d'une visite du point de passage de Rafah qui connecte l'enclave palestinienne et l'Égypte. S'exprimant du côté égyptien de la frontière, António Guterres a appelé à ce qu'un nombre significatif de camions entrent à Gaza chaque jour et à ce que les vérifications de l'aide soient effectuées de manière pratique et rapide. "Nous travaillons activement avec toutes les parties pour nous assurer que les conditions d'acheminement de l'aide soient levées", a-t-il déclaré. (Reportage Aidan Lewis ; rédigé par Clauda Tanios ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)