Le conseiller des Français au Niger libéré, a annoncé Quai d'Orsay

PARIS (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a salué jeudi la libération du conseiller des Français de l'étranger au Niger, arrêté le 8 septembre par les forces de sécurité nigériennes. Stéphane Jullien est un chef d'entreprise, élu par les Français installés au Niger pour les représenter et servir de liaison auprès des services diplomatiques français dans ce pays, où une junte militaire a pris le pouvoir fin juillet à la faveur d'un putsch contre le président démocratiquement élu. "La France se réjouit de la libération de M. Stéphane Jullien, conseiller des Français de l’étranger, intervenue au Niger le 13 septembre 2023", dit le Quai d'Orsay dans un communiqué. La junte ayant renversé Mohamed Bazoum, que Paris considère toujours comme le président légitime du Niger, a exigé le départ des troupes françaises basées dans le pays et a menacé d'expulser l'ambassadeur de France. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)