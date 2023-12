Le conseil exécutif de l'OMS tiendra une session d'urgence sur la situation sanitaire à Gaza

par Emma Farge GENÈVE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) tiendra une session extraordinaire de son conseil exécutif le 10 décembre pour discuter des conditions sanitaires à Gaza et en Cisjordanie, selon un document de l'agence onusienne et l'ambassadeur palestinien. Le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a convoqué la session après avoir reçu une demande de 14 membres du conseil de l'OMS, selon le document. Un porte-parole de l'OMS n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. Selon l'ambassadeur palestinien auprès de l'Onu à Genève, Ibrahim Khraishi, la réunion doit porter principalement sur la situation à Gaza, mais aussi sur les attaques contre le secteur de la santé en Cisjordanie. "Nous voulons donner à l'OMS les moyens d'agir et demander aux Israéliens de ne pas s'en prendre au secteur médical. Nous voulons permettre l'acheminement de nouvelles fournitures médicales", a-t-il déclaré à Reuters, précisant que sa mission diplomatique était en train de rédiger une motion qui sera examinée par les 34 membres du conseil exécutif. Seule une fraction des hôpitaux de Gaza est actuellement opérationnelle en raison des bombardements et du manque de carburant, et ceux qui fonctionnent encore sont submergés par une nouvelle vague de blessés. Israël a accusé le Hamas d'utiliser les habitants de Gaza comme boucliers humains en plaçant des centres de commandement et des armes à l'intérieur des hôpitaux et d'autres bâtiments civils. Un conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé samedi qu'Israël faciliterait l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza à mesure que les combats reprendraient. (Reportage Emma Farge ; version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)