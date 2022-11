Le Conseil de sécurité de l'Onu se réunit lundi sur la Corée du Nord

(Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies vont discuter de la Corée du Nord lors d'une réunion lundi, peut-on lire sur l'agenda du Conseil de sécurité, après que Pyongyang a procédé vendredi à l'essai d'un missile balistique intercontinental.

Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré plus tôt dans la journée que le dernier essai de missile effectué par la Corée du Nord portait sur un "missile de plus longue portée (...) pouvant frapper beaucoup, beaucoup de pays", et a indiqué que le Conseil de sécurité des Nations unies allait se réunir pour en discuter.

(Reportage Daphne Psaledakis et David Brunnstrom, version française Matthieu Protard)