Le Conseil de sécurité de l'Onu reporte à vendredi un vote sur l'aide à Gaza

Crédit photo © Reuters

par Bassam Masoud, Michelle Nichols et Nidal al-Mughrabi GAZA/ NATIONS UNIES/ LE CAIRE (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a reporté à vendredi un vote sur une résolution destinée à renforcer l'aide à Gaza, tandis que de nouvelles discussions se sont tenues en Egypte pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve dans l'enclave palestinienne. Le vote du Conseil de sécurité de l'Onu a été retardé bien que les Etats-Unis aient déclaré qu'ils pouvaient désormais soutenir un projet de résolution exigeant qu'Israël et le Hamas autorisent l'utilisation de "tous les itinéraires disponibles" pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Israël a procédé jeudi à d'intenses bombardements dans le nord et le sud de la bande de Gaza. La branche armée du Hamas a de son côté revendiqué le tir d'une salve de roquettes en direction de Tel Aviv. Selon les services d'urgence, 14 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes lors de trois attaques distinctes jeudi dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza. Les opérations militaires aériennes et terrestres lancées par Israël en représailles à l'attaque du 7 octobre, qui a fait 1.200 morts dans des localités du sud d'Israël, ont coûté la vie à environ 20.000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. L'armée israélienne a dit regretter les décès de civils, accusant toutefois le Hamas d'utiliser la population de Gaza comme bouclier humain, allégations rejetées par le groupe palestinien. NÉGOCIATIONS AU CAIRE Le Hamas et le Djihad islamique ont rejeté l'idée d'une nouvelle libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens "à moins de l'arrêt complet de l'agression" israélienne, ont-ils indiqué jeudi dans un communiqué. Le chef du Hamas en exil au Qatar, Ismaïl Haniyeh, se trouve depuis mercredi au Caire pour discuter d'une éventuelle trêve humanitaire dans la bande de Gaza. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré que les négociations concernant la libération d'otages se poursuivaient, se refusant toutefois à fournir plus de détails. Plus d'une centaine d'otages a été libérée à l'occasion d'une trêve humanitaire de plusieurs jours fin novembre. (Reportage assam Masoud à Gaza, Michelle Nichols aux Nations Unies, Nidal al-Mughrabi au Caire et Dan Williams à Jérusalem, rédigé par Grant McCool; version française Camille Raynaud)