Le Conseil de sécurité de l'Onu "peut-être mortellement" affaibli par les guerres en Ukraine et à Gaza (Guterres)

par Gabrielle Tétrault-Farber GENEVE, 26 février (Reuters) - L'incapacité du Conseil de sécurité des Nations unies à prendre les initiatives nécessaires face aux guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza a "peut-être mortellement" sapé son autorité, a déclaré lundi le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres. S'exprimant en ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'Onu, Antonio Guterres a déploré que le Conseil de sécurité soit trop souvent paralysé et "incapable d'agir sur les questions de paix et de sécurité les plus importantes de notre époque". "Le manque d'unité du Conseil au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza à la suite des horribles attaques terroristes du Hamas le 7 octobre a gravement, peut-être mortellement, sapé son autorité", a-t-il dit. A lire aussi... "Le Conseil a besoin d'une réforme en profondeur de sa composition et de ses méthodes de travail", a-t-il ajouté. Antonio Guterres a aussi alerté sur les conséquences humanitaires d'un éventuel assaut de l'armée israélienne sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où des centaines de milliers de Palestiniens ont trouvé refuge dans des abris de fortune. "Une offensive israélienne totale sur cette ville ne serait pas seulement terrifiante pour les plus de un million de Palestiniens s'y abritant, elle enfoncerait le dernier clou dans le cercueil de nos programmes d'aide", a dit le secrétaire général de l'Onu. (Rédigé par Gabrielle Tétrault-Farber, version française Bertrand Boucey)