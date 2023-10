Le Conseil de sécurité de l'Onu approuve une mission de sécurité à Haïti

par Michelle Nichols NATIONS UNIES, 2 octobre (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé lundi une mission de sécurité étrangère à Haïti, un an après que l'île caribéenne a demandé de l'aide pour combattre les gans violents qui ont pris le quasi-contrôle de la capitale Port-au-Prince. Par ailleurs, les quinze membres du Conseil ont aussi élargi l'embargo sur les armes pour que celui-ci inclut tous les groupes illégaux du pays. Des représentants haïtiens ont déclaré par le passé que les armes utilisées par les gangs provenaient semble-t-il majoritairement des Etats-Unis. Un projet de résolution présenté par les Etats-Unis et l'Equateur a été approuvé pour autoriser une mission de soutien sécuritaire internationale à prendre "toutes les mesures nécessaires" - la formule utilisée pour le recours à la force. Treize membres du Conseil ont voté en faveur de la résolution. La Chine et la Russie se sont abstenues; des diplomates ont indiqué qu'elles étaient réticentes à l'idée d'un recours généralisé à la force. (Reportage Michelle Nichols, avec Sarah Morland; version française Jean Terzian)