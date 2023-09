Le Conseil de sécurité de l'Onu appelle à la paix au Haut-Karabakh

par Gabriela Baczynska 21 septembre (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé jeudi à la paix au Haut-Karabakh, enclave reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais mais peuplée majoritairement d'Arméniens où Bakou a lancé cette semaine une offensive. Paris, qui a condamné l'opération lancée par Bakou, avait demandé que se tienne jeudi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Onu. "Ce n'est pas l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan qui est en jeu ici. (...) Ce qui est en jeu, c'est la possibilité pour les populations arméniennes du Haut-Karabakh de pouvoir continuer d'y vivre dans le respect de leurs droits, de leur histoire et de leur culture", a déclaré au Conseil la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Emmanuel Macron s'est par ailleurs entretenu jeudi avec le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, à qui il a réitéré la détermination de la France à oeuvrer aux conditions d'un accès sans entrave de l'aide humanitaire aux populations civiles, a-t-on appris de l'Elysée. "(Le chef de l'Etat) a rappelé la fermeté de la France dans ses appels au respect des droits des habitants du Haut-Karabakh et à ce que leur sécurité soit assurée", a indiqué la présidence française. Des représentants des Arméniens du Haut-Karabakh et de l'Azerbaïdjan se sont réunis jeudi dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh pour des négociations après un accord de cessez-le-feu conclu la veille qui a mis fin une opération "antiterroriste" menée par Bakou dans le Haut-Karabakh. (Reportage Gabriela Baczynska; version française Camille Raynaud)