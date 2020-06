Le Conseil d'Etat valide l'arrêt de la Ligue 1 et suspend les relégations

PARIS (Reuters) - Le Conseil d'Etat a validé mardi l'arrêt du championnat de France de football décidé par la Ligue de football professionnel (LFP) en raison de la pandémie due au coronavirus mais a suspendu les relégations d'Amiens et de Toulouse en Ligue 2.

La LFP a annoncé le 30 avril dernier l'arrêt du championnat 2019-2020 et a arrêté le classement final de la saison en fonction du nombre de points marqués par match joué. A l'issue de cette décision, le Paris Saint-Germain a été sacré champion, devant Marseille et Rennes qui participeront tous trois à la prochaine Ligue des champions.

Le Conseil d'Etat avait été saisi par l'Olympique Lyonnais, septième du championnat et donc non qualifié pour une Coupe d'Europe, et par Amiens et Toulouse.

"Le juge des référés estime qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de cette décision (de la LFP), qui pesait les avantages et les inconvénients d'un arrêt immédiat du championnat, alors qu'une très grande incertitude affectait l'hypothèse d'un possible redémarrage des compétitions en temps utile", écrit le Conseil d'Etat dans un communiqué.

"Le juge valide les modalités définies par la Ligue, notamment pour le classement du championnat de Ligue 1, compte tenu notamment de ce que tous les matches de la 28e journée n'ont pu être joués", explique le Conseil d'Etat.

"Le juge des référés suspend la relégation en Ligue 2 d'Amiens et de Toulouse (...). Il ordonne à la (LFP) (...) de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 (...) et d'en tirer les conséquences quant au principe des relégations avant le 30 juin."

Dans un communiqué, la LFP se réjouit de la validation de l'arrêt de la saison et du classement 2019-2020, "qui permettent de se tourner vers la saison suivante". Elle "prend note" de la demande de réexamen concernant la saison 2020-2021.

Dans le format actuel de la Ligue 1, vingt clubs participent au championnat. Si Amiens et Toulouse sont maintenus dans l'élite, la saison prochaine pourrait se dérouler avec 22 clubs puisque le FC Lorient et le RC Lens ont été promus dans l'élite.

Une solution préconisée par le club d'Amiens: "L'Amiens SC lance un appel solennel à la LFP et à la FFF pour entériner la solution d'un format d'une Ligue 1 à 22 clubs pour la saison prochaine, solution validée par la plus haute juridiction administrative française", a plaidé le président du club picard, Bernard Joannin, dans un communiqué.

