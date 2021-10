Le Congrès US approuve une loi de finances, le "shutdown" évité

par Susan Cornwell et Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Le Congrès des Etats-Unis a approuvé jeudi une loi de finances pour l'Etat fédéral permettant d'éviter de justesse un "shutdown", une fermeture partielle des administrations américaines, mais le test majeur de la journée au Capitole reste à venir pour Joe Biden avec le vote attendu à la Chambre des représentants sur son plan de 1.000 milliards de dollars sur les infrastructures.

La frange la plus à gauche du Parti démocrate refuse d'endosser ce plan sur la rénovation et le développement des infrastructures aux Etats-Unis, furieuse de l'absence de consensus avec les centristes du parti au sujet d'un projet de loi jumeau, portant cette fois sur les services sociaux et la lutte contre le changement climatique.

Ces deux plans représentant au total plusieurs milliers de milliards de dollars sont les emblèmes de la politique socio-économique de Joe Biden.

Le premier obstacle du jour a néanmoins été surmonté pour le président américain avec l'adoption d'une loi de finances provisoire garantissant le financement des administrations fédérales jusqu'au 3 décembre.

La Chambre des représentants a approuvé par 254 voix contre 175 ce texte auparavant adopté par le Sénat (65 pour, 35 contre).

Ce texte va désormais être soumis au président américain pour qu'il le promulgue avant minuit, heure à laquelle les financements actuels des administrations expirent.

APPUI RÉPUBLICAIN PEU PROBABLE SUR LES INFRASTRUCTURES

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a confirmé qu'un vote serait organisé jeudi sur le plan pour les infrastructures malgré de nouvelles escarmouches entre progressistes et modérés au sein du Parti démocrate, qui contrôle de peu les deux chambres du Congrès.

Interrogé par des journalistes lui demandant s'il était confiant dans l'adoption de ce plan ce jeudi, le numéro deux des représentants démocrates, Steny Hoyer, a répondu laconiquement: "Non".

Un vote négatif sur ce texte déjà adopté par le Sénat avec le soutien des démocrates comme des républicains constituerait un revers pour Joe Biden.

L'aile gauche des représentants démocrates exige d'obtenir des garanties quant à la prise en compte de ses priorités dans l'autre plan sur les services sociaux et la lutte contre le changement climatique avant de voter en faveur du plan sur les infrastructures.

Les démocrates dits modérés ne pourront certainement pas compter sur l'appui des élus républicains, qui entendent reconquérir la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat à l'automne 2022.

Une autre bataille lourde d'enjeux se déroule actuellement au Congrès. Elle porte sur le relèvement du plafond de la dette de l'Etat fédéral.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a prévenu les parlementaires que les Etats-Unis, première puissance économique mondiale, risquaient de se retrouver dans une situation historique de défaut de paiement aux alentours du 18 octobre s'ils n'augmentaient pas les capacités d'emprunt de l'Etat fédéral.

(version française Bertrand Boucey)