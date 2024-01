Le Congrès US adopte un texte budgétaire pour éviter un "shutdown"

WASHINGTON (Reuters) - Le Congrès américain a approuvé jeudi un texte destiné à financer le gouvernement jusqu'à début mars et à éviter ainsi une fermeture partielle des administrations fédérales ("shutdown"), transmettant le texte au président Joe Biden pour promulgation. Les deux chambres du Congrès se sont prononcées tour à tour en faveur du texte, à l'approche de l'expiration des fonds actuels. Le Sénat, contrôlé par les démocrates, a voté pour à 77 voix contre 18, puis la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires, a voté pour à 314 voix contre 108. Reste que les élus du Congrès ont pris beaucoup de retard dans l'adoption d'un texte budgétaire pour l'année fiscale, qui a débuté le 1er octobre. Si un accord partiel sur les dépenses fédérales avait été trouvé plus tôt ce mois-ci entre les chefs de file démocrate et républicain, les deux camps divergent désormais sur le montant convenu - un symbole des profondes divisions qui règnent au Congrès. (Reportage Richard Cowan et Makini Brice; version française Jean Terzian)