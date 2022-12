Le Congrès US adopte le projet de loi de financement du gouvernement fédéral

par Richard Cowan, Moira Warburton et Gram Slattery

WASHINGTON, 23 décembre (Reuters) - La Chambre des représentants américaine a adopté vendredi un projet de loi de financement de l'Etat fédéral de 1.660 milliards de dollars (1.564 milliards d'euros) prévoyant un financement record de la défense et une nouvelle aide d'urgence à l'Ukraine.

Le texte, qui porte sur l'année fiscale se terminant le 30 septembre prochain, a été adopté par 225 voix contre 201. Le Sénat avait approuvé le projet de loi la veille.

Il va maintenant être envoyé au président américain Joe Biden pour être promulgué.

Le texte prévoit de porter le budget de la défense à 858 milliards de dollars (806 milliards d'euros).

Une nouvelle aide d'urgence à l'Ukraine d'un montant de 44,9 milliards de dollars est également prévue.

(Reporting by Richard Cowan, Moira Warburton and Gram Slattery; Editing by Scott Malone, Lisa Shumaker and Alistair Bell)