Le Congrès américain adopte un projet de budget provisoire

par David Morgan, Moira Warburton et Makini Brice WASHINGTON, 1er octobre (Reuters) - Le Congrès américain a adopté tard samedi soir un projet de loi de financement provisoire permettant d'éviter une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"). Le Sénat, à majorité démocrate, a approuvé par 88 voix contre 9 le projet de budget provisoire, envoyant le texte au président américain Joe Biden afin qu'il puisse le ratifier avant 00h01 (04h01 GMT) dimanche. La Chambre des représentants avait adopté plus tôt dans la soirée le texte, qui prévoit le financement des administrations fédérales américaines jusqu'au 17 novembre, par 355 voix contre 91. Les agences fédérales avaient toutefois déjà élaboré des plans détaillés précisant les services qui devaient être maintenus en cas de fermeture. "Les Américains peuvent être soulagés, il n'y aura aucune fermeture des administrations fédérales ce soir", a déclaré le chef de file de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, après le vote. (Avec la contribution de Kanishka Singh, rédigé par Andy Sullivan; version française Camille Raynaud)