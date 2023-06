Le Congo refuse la vente de la filiale de SocGen au groupe Vista

(Actualisé avec réaction de SocGen) DAKAR, 14 juin (Reuters) - Le gouvernement de la République du Congo a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas la vente de la filiale Société générale Congo au groupe Vista, la banque française ne lui ayant selon lui pas accordé un droit de premier refus alors que la Société générale assure avoir respecté les règles. Dans un communiqué daté du 12 juin, le ministère congolais des Finances s'est dit surpris par l'annonce, quatre jours plus tôt, par Société générale, d'accords en vue de la vente de ses filiales au Congo, en Guinée Equatoriale, en Mauritanie et au Tchad. Le groupe français détient 93,5% du capital de Société générale Congo. L'Etat congolais dénonce fermement cette approche et considère l'accord de vente de la participation du groupe Société générale au groupe Vista comme nul et non avenu, a déclaré le ministère, ajoutant ne pas exclure un recours en justice. La banque française a assuré pour sa part avoir suivi les règles à la lettre. "Société Générale est un acteur responsable, les autorités de régulation locales et régionales ont été informées", a-t-elle déclaré dans un courriel adressé à Reuters. "La réalisation de ces opérations, qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023, est soumise à l'approbation des instances de gouvernance des entités, aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes", a ajouté la banque. (Bate Felix, avec la contribution de Mathieu Rosemain, version française Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün)