Le conflit Israël-Hamas alimente la nervosité, l'Europe attendue en baisse

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note baissière lundi à l'ouverture, dans un contexte d'inquiétudes géopolitiques, après l'attaque du Hamas contre Israël, et économiques après la publication du rapport sur l'emploi américain et avant l'ouverture de la saison des résultats aux Etats-Unis.-0,36 Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le CAC 40 parisien, stable pour le FTSE à Londres, et en recul de 0,36% pour le Dax à Francfort, et de 0,24% pour l'EuroStoxx 50. Le groupe islamiste palestinien Hamas a lancé samedi de la bande de Gaza un assaut surprise contre Israël, qui a vécu sa journée la plus meurtrière depuis la guerre du Kippour il y a 50 ans et a immédiatement riposté par des bombardements sur la bande de Gaza. Le brusque regain de tension au Moyen Orient inquiète les marchés, qui craignent une extension du conflit: des représailles d'Israël contre l'Iran, auquel il reproche son soutien au Hamas, pourraient avoir des répercussions sur les marchés du pétrole, tandis qu'un conflit plus long a le potentiel de déstabiliser une région fragilisée. Le rapprochement entre Israel et l'Arabie saoudite négocié par les Etats-Unis est en outre désormais fragilisé alors que Ryad s'était engagé à augmenter sa production de pétrole dans le cadre de l'accord. Les investisseurs doivent également composer avec une économie américaine à toute épreuve, les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis ayant été bien meilleurs qu'anticipé. La progression des rendements obligataires souverains aux Etats-Unis, qui ont atteint la semaine dernière un record depuis 2007, éloigne pour les marchés les risques d'une nouvelle hausse de taux de la Réserve fédérale mais les chiffres de l'inflation attendus cette semaine pourraient inciter la banque centrale à durcir davantage ses taux, si elle est également en hausse. L'ouverture de la saison des résultats aux Etats-Unis, en fin de semaine, et la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed incitent aussi à la prudence alors que les investisseurs cherchent des catalyseurs pour les actifs risqués. LES VALEURS A SUIVRE : PÉTROLE L'incertitude géopolitique au Moyen-Orient fait bondir les cours du brut, la production iranienne ou saoudienne pouvant être affectée par une extension du conflit. Le Brent avance de 3,29% à 87,36 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 3,59% à 85,76 dollars. CHANGES Le dollar profite de son rôle d'actif refuge et se renforce dans un contexte d'incertitude, tandis que le rapport sur l'emploi de septembre a apporté une nouvelle preuve de résistance de l'économie américaine. Le dollar avance de 0,23% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,34% à 1,055 dollar et la livre sterling 0,22% à 1,2211 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,14% à 149,11 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien plie de 0,36% à 0,636 dollar. TAUX L'incertitude géopolitique profite aux souverains, l'actif sûr par excellence, mais les rendements demeurent soutenus par les inquiétudes sur les taux après le rapport sur l'emploi de vendredi. Le rendement du dix ans allemand cède 5,4 pb à 2,837%, tandis que celui du taux à deux ans abandonne 3,3 pb à 3,093%. EN ASIE Les marchés japonais sont clos à l'occasion de la journée du sport et de la santé, un jour férié. Les indices chinois reculent pour leur réouverture après huit jours de clôture, à l'occasion de la "semaine d'or", les dépenses des consommateurs chinois au cours de cette semaine ayant en effet été moins importantes que prévues par le gouvernement. Le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,68%, et le CSI 300 0,63%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, portée par les valeurs technologiques, alors que les investisseurs évaluaient le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,87%, ou 288,01 points, à 33.407,58 points. Le S&P-500, plus large, a pris 50,31 points, 1,18%, à 4.308,50 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 211,51 points (1,60%) à 13 431,34 points. (édité par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)