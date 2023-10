Le conflit à Gaza crée un choc économique dont "nous n'avons pas besoin"-Banga

MARRAKECH (Reuters) - Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a déclaré mardi que le conflit entre Israël et Gaza créait un choc économique qui, s'il se propageait, compliquerait les efforts des banques centrales. "Il s'agit d'une tragédie humanitaire et d'un choc économique dont nous n'avons pas besoin", a déclaré Ajay Banga à Reuters en marge des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international au Maroc. Les banques centrales "commençaient à se sentir un peu plus confiantes quant à la possibilité d'un atterrissage en douceur, et ceci ne fait que compliquer les choses", a déclaré Ajay Banga. L'impact économique direct est moins important qu'au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, car le conflit entre Israël et Gaza n'a pas d'incidence sur les exportations de pétrole, de céréales et d'engrais. Cependant, il se répercute sur les marchés financiers, avec une hausse soudaine des actifs en dollars. L'inflation a diminué ces derniers mois, les prix et les salaires se sont stabilisés et les marchés se sont habitués au maintien dans la durée de taux élevés, a déclaré Ajay Banga, ajoutant qu'un nouveau conflit prolongé pourrait perturber cette dynamique. Selon le président de la Banque mondiale, l'Union européenne a initialement "commis une erreur" en annonçant le gel de l'aide au développement en faveur des Palestiniens, mais cette décision a été annulée par la suite, a-t-il rappelé, ajoutant qu'il laisserait à d'autres le soin de régler les aspects politiques du conflit. A la fin de la journée, certains endroits on besoin d'aide (...) et nous ferons de notre mieux pour les aider", a-t-il déclaré. (Reportage David Lawder, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)