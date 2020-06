Le commerce international devrait chuter de 27% au deuxième trimestre, selon la Cnuced

Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - Le commerce international devrait se contracter de 27% au deuxième trimestre et de 20% sur l'ensemble de l'année en raison de la crise du coronavirus, qui affecte de nombreux secteurs, dont l'automobile et l'énergie, a déclaré jeudi la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

"Le commerce dans le secteur de l'automobile et de l'énergie s'est effondré tandis que le commerce des produits agroalimentaires est resté stable", souligne l'organisme onusien dans un rapport.

Selon la Cnuced, en avril, les pays en développement semblent avoir pâti davantage de cette contraction que les pays riches, avec une chute de 19% de leurs importations et un recul de 18% de leurs exportations sur la période.

Parmi les principales économies de la planète, la Chine est celle qui semble le mieux avoir tiré son épingle du jeu, à la faveur d'une hausse de 3% de ses exportations en avril. Le pays a cependant enregistré en mai une baisse de 8% de ses importations et exportations, précise la Cnuced.

