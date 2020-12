Le comité consultatif de la FDA valide le vaccin anti-COVID de Moderna

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine des médicaments, a approuvé jeudi l'utilisation en urgence du vaccin anti-COVID développé par le laboratoire Moderna.

Par vingt voix pour et une abstention, le comité a estimé que le rapport bénéfice-risque du vaccin était positif pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Il y a une semaine, le même comité avait donné son feu vert à l'utilisation du vaccin développé par Pfizer et BioNTech, ouvrant la voie à une première campagne de vaccination aux Etats-Unis.

Le vaccin de Moderna devrait commencer à être distribué dès que la FDA aura donné son autorisation.

(Manas Mishra et Manojna Maddipatla à Bangalore; version française Jean-Stéphane Brosse)