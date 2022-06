Le climat des affaires accuse le coup en Allemagne

BERLIN (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé plus que prévu en juin, en raison de la hausse des prix de l'énergie et du risque de pénurie de gaz dans la première économie européenne, montre vendredi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo.

Son indice du climat des affaires a reculé à 92,3 après 93 en mai alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse à 92,9.

La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité a baissé à 99,3 après 99,6 (révisé) le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations recule également, à 85,8 en juin après 86,9.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)