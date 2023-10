Le CIO suspend le Comité olympique russe avec effet immédiat

Crédit photo © Reuters

BOMBAY, Inde (Reuters) - Le Comité international olympique (CIO) a suspendu jeudi le Comité olympique russe en raison de sa décision d'inclure parmi ses membres les organisations sportives régionales ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia, une sanction qui ne présage pas de la participation ou non d'athlètes russes aux JO. Cette décision est "une violation de la Charte olympique car elle porte atteinte à l'intégrité territoriale du CNO (Comité national olympique) d'Ukraine, telle que reconnue par le CIO", a déclaré l'instance olympique dans un communiqué. Moscou a annexé l'an dernier les quatre régions ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia, en partie occupées par les forces russes depuis l'invasion de février 2022, une initiative rejetée par la communauté internationale. La commission exécutive du CIO a décidé jeudi de suspendre le Comité olympique russe "avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre", dit le communiqué du CIO, réuni en Inde. "Le Comité olympique russe n'est par conséquent plus autorisé à exercer ses fonctions en tant que Comité national olympique, tel que défini dans la Charte olympique, ni à recevoir de financement du Mouvement olympique." "Le CIO se réserve le droit de décider, en temps voulu, de la participation d'athlètes individuels neutres détenteurs d’un passeport russe aux Jeux Olympiques Paris 2024 et aux Jeux Olympiques d'hiver Milano Cortina 2026", ajoute le communiqué. Le CIO n'avait pas ciblé le Comité olympique russe spécifiquement depuis l'invasion de février 2022 mais il avait banni les athlètes russes de certaines compétitions dans les premiers mois du conflit. Le Comité olympique russe a dénoncé une sanction "contre-productive aux motivations politiques". (Sudipto Ganguly et Karolos Grohmann, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)