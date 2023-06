Le ciel moldave surveillé par l'Otan alors que se tient un sommet européen

par John Irish et Andrew Gray BULBOACA, Moldavie (Reuters) - L'Otan va surveiller l'espace aérien de la Moldavie alors que plus d'une quarantaine de dirigeants européens se réunissent pour un sommet organisé à proximité de la frontière avec l'Ukraine, à laquelle ils réaffirmeront leur soutien, alors que Kyiv prépare une contre-offensive face à l'invasion russe. Le sommet de la Communauté politique européenne, auxquels participent les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ainsi que les dirigeants de vingt autres pays, représente un défi sécuritaire et organisationnel, car se tenant à seulement 20 kilomètres de la frontière ukrainienne, dans un château en terre vigneronne. Via un communiqué, l'Otan a indiqué qu'un appareil de surveillance aérienne pouvant détecter avions, missiles et drones à des centaines de kilomètres serait actif jusqu'à vendredi dans la zone où est organisé le sommet. Des débris de missiles ont été retrouvés à plusieurs reprises en Moldavie depuis le début de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine le 24 février 2022. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a été invité au sommet, dont le sujet principal sera la guerre en Ukraine, en amont de la contre-offensive que prépare Kyiv grâce aux armes fournies par ses alliés occidentaux. Par ailleurs, l'UE veut profiter du rendez-vous pour se pencher sur la situation dans le nord du Kosovo, où l'Otan a déployé des renforts après que plusieurs soldats de sa mission locale ont été blessés dans des heurts, ainsi que sur les tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et des représentants européens doivent s'entretenir en marge du sommet avec les dirigeants arménien et azerbaïdjanais. Comme l'Ukraine, la Moldavie a déposé l'an dernier dans la foulée de l'offensive russe une demande pour intégrer l'UE. Chisinau entend profiter du sommet pour mettre en exergue ses réformes et convaincre les dirigeants de l'UE d'entamer au plus tôt des discussions sur son adhésion. (Reportage John Irish, Andrew Gray et Alexander Tanas; version française Jean Terzian)