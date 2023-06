Le chômage progresse au Canada pour la première fois en 9 mois

par Ismail Shakil et Steve Scherer PARIS (Reuters) - Le taux de chômage canadien a augmenté pour la première fois en neuf mois, selon des données publiées vendredi, un premier signe de faiblesse de l'emploi ayant surpris après que la banque centrale canadienne a relevé ses taux jeudi, en partie à cause d'un marché de l'emploi tendu. Le taux de chômage a augmenté à 5,2% et le nombre d'emplois a diminué de 17.300 postes, a déclaré Statistique Canada. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu un gain net de 23.200 emplois et un taux de chômage en hausse à 5,1% en mai, après être resté à 5,0% depuis décembre. Les marchés monétaires continuent néanmoins à prévoir une nouvelle hausse des taux d'intérêt canadiens, potentiellement dès juillet, une prévision partagée par de nombreux analystes, la Banque du Canada ayant du mal à ramener l'inflation à son objectif de 2%. "Le marché du travail canadien s'est fissuré en mai, mais ces fissures ne sont peut-être pas encore assez importantes pour convaincre la Banque du Canada que l'inflation est sur le point de ralentir de manière significative", explique Andrew Grantham, économiste senior chez CIBC Capital Markets. "Les mauvaises données sur l'emploi devront être corroborées par beaucoup d'autres indicateurs pour que nous changions nos prévisions d'une nouvelle hausse de taux en juillet", a déclaré Royce Mendes, responsable de la stratégie macroéconomique au sein du groupe Desjardins. Les taux européens se sont affaiblis à la publication des données, les marchés lisant dans ce rare signe de faiblesse de l'emploi l'indication possible d'un assouplissement des politiques monétaires. Le rendement du Bund allemand à dix ans perdait 3,3 points de base (pdb), à 2,39%, tandis que le rendement des obligations d'Etat italiennes s'effritait de 9,6 pdb, à 4,12%. A l'inverse, les rendements à court terme en zone euro sont restés à leurs niveaux élevés, les investisseurs se préparant à un nouveau durcissement des conditions monétaires, à l'issue de la réunion de la BCE la semaine prochaine. Le rendement du Bund à deux ans , sensible aux anticipations de politique monétaire, a progressé de 0,7 pdb, à 2,97%. (Reportage Ismail Shakil et Steve Scherer à Ottawa, avec la contribution de Fergal Smith à Toronto et Dale Smith à Ottawa ; version française Correntin Chappron, édité par Kate Entringer)