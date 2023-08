Le chômage en Allemagne a augmenté plus que prévu en août

31 août (Reuters) - Le chômage en Allemagne a augmenté plus que prévu en août, montrent les chiffres de l'Office fédéral pour l'emploi publiés jeudi. Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 18.000 en données corrigées des variations saisonnières pour atteindre 2,63 millions. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 10.000. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable en août à 5,7%. (Reportage Reinhard Becker, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)