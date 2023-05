Le chômage en Allemagne a augmenté moins que prévu en mai

BERLIN, 31 mai (Reuters) - Le chômage en Allemagne a augmenté moins que prévu en mai, montrant la résistance du marché du travail malgré un contexte de récession, ont indiqué les statistiques officielles publiées mercredi. Selon l'Agence fédérale pour l'emploi, le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 9.000 en termes corrigés des variations saisonnières, atteignant 2,573 millions d'habitants. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient plutôt à une augmentation de 15.000. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 5,6%. "Malgré la faiblesse de l'économie, le marché du travail est globalement stable", a déclaré Daniel Terzenbach, responsable des régions pour l'Agence fédérale pour l'emploi. Par rapport à mai 2022, le nombre de chômeurs a augmenté de 284.000. La migration ukrainienne en Allemagne joue peu dans ces chiffres : le chômage aurait tout-de-même augmenté d'une année sur l'autre sans compter les réfugiés, bien que de façon moins prononcée, a déclaré l'agence En mai, l'office a décompté 767.000 offres d'emploi, soit 98.000 de moins qu'il y a un an. (Reportage Miranda Murray et Rene Wagner ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)